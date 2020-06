Twee kindervoorstellingen in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Openluchttheater Eibergen organiseert twee professionele kindervoorstellingen. Zondag 7 juli is er om 14:00 en 16:00 uur de uitvoering ‘Kikker leest voor’ door Theater Terra voor kinderen vanaf 3 jaar. In verband met de coronaregels is er per optreden plaats voor maximaal 100 bezoekers.

Zowel ouders als kinderen betalen entree. De voorstelling duurt 40 minuten en het openluchttheater creëert een intieme setting. Zondag 23 augustus speelt Dirk Scheele z’n leukste liedjes. Deze kindervoorstelling is voor de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Er zijn voorstellingen om 14:00 en 16:00 uur. Ook hier maximaal 100 bezoekers per optreden.

De voorstelling duurt 50 minuten. Alle genres komen voorbij: van rock & roll en blues tot pop en wereldmuziek. Kinderpopster Dirk Scheele toert al 25 jaar langs de podia en is dagelijks te zien op Nickelodeon. Een entreekaartje voor zowel de optredens van Theater Terra als Dirk Scheele kost 7,50 euro.



Alle info en online tickets zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl