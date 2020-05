Vanaf 1 juni optredens mèt publiek in openluchttheater

EIBERGEN – Als één van de eerste podia in Nederland zijn er in Openluchttheater Eibergen vanaf 1 juni weer concerten met publiek. Op Tweede Pinksterdag treden Collin Hoeve en Marieke van Ruitenbeek op. Daarna wordt er iedere zondag het ‘Buitengewoon Podium’ gehouden. Er zijn optredens om 14:00 en 16:00 uur voor maximaal honderd bezoekers per keer. ‘’Wij zijn superblij toch nog iets van het seizoen te kunnen redden èn wat terug te doen naar onze donateurs’’, zegt het bestuur.

Bezoekers moeten wel 1.50 meter afstand tot elkaar bewaren, uitgezonderd gezinsleden. Formeel zijn optredens met publiek tot honderd personen pas 1 juli toegestaan. ‘’Samenkomsten in de openlucht zijn per 1 juni vrijgesteld maar evenementen weer niet… Een onduidelijk situatie. De Vereniging Nederlandse Openluchttheaters heeft echter groen licht gekregen van de Rijksvoorlichtingsdienst.’’ Het openluchttheater heeft een draaiboek gemaakt hoe de bezoekers veilig naar binnen kunnen en verspreid worden over de tribune. De artiesten staan niet in de koepel, maar op het pleintje direct voor de tribune. Op die manier zit het publiek toch dicht bij de artiesten.

Buitengewoon Podium

In maart begon het openluchttheater met ‘Buitengewoon Podium’. Solo-artiesten kregen de mogelijkheid in het theater een korte performance te doen. Dit werd op video vastgelegd en gedeeld op social media en in nieuwsbrieven. Bekende artiesten als André Manuel, Mart Hillen en de jonge Voice Of Holland finaliste Emma Boertien kwamen langs, maar ook minder bekende streekartiesten. ‘’Iedereen deed belangeloos mee. Bij ons ontstond het idee om een aantal musici later uit te nodigen voor een betaald optreden. Op die manier kunnen wij iets terugdoen voor artiesten die zonder inkomsten thuis zitten.’’

De opbrengst wordt fifty-fifty gedeeld tussen de artiesten en het theater. ‘Buitengewoon Podium’ wordt met zeer bescheiden middelen geproduceerd. Op die manier zijn er nauwelijks kosten en vloeit de bescheiden recette rechtstreeks naar de twee partijen. ‘’Een ticket kost 10 euro. De bar van het theater blijft gesloten. Bezoekers mogen wel zelf een knabbeltje en drankje met plastic beker meenemen. Er is een beperkte toiletvoorziening. De oorspronkelijke programmering van het openluchttheater is door de coronacrisis noodgedwongen gecanceld. Zoveel mogelijk optredens worden doorgeschoven naar 2021. Op 6 juni maakt het theater bekend of dit is gelukt en wat de nieuwe data zijn.

Buitengewoon Podium: Collin Hoeve / Marieke van Ruitenbeek

‘Buitengewoon Podium’ wordt 1 juni geopend door de Nijmeegse singer-songwriter Collin Hoeve en Marieke van Ruitenbeek (Beek). Beide spelen een set van 45 minuten, maar zullen dit afwisselen door ook samen te musiceren. Per voorstelling (14:00 en 16:00 uur) kunnen er honderd bezoekers bij zijn. Een online ticket kost 10 euro. Kaarten zijn voorgereserveerd voor de drieduizend donateurs, die per nieuwsbrief ticketinfo ontvangen. Als er last-minute tickets overblijven is er nog een beperkte vrije online verkoop.

