Vanaf 5 juli optredens mèt publiek in openluchttheater

EIBERGEN – Openluchttheater Eibergen gaat weer open en houdt vanaf zondag 5 juli wekelijks ‘Buitengewoon Podium’. Het gaat om een unieke concertreeks met -door coronacrisis – maximaal 100 bezoekers. André Manuel, Mart Hillen, Emma Boertien en Tim Brackman/Marit van der Lei komen in juli langs met concerten die speciaal voor ‘Buitengewoon Podium’ zijn samengesteld. ‘’Het worden zeer bijzondere en kleinschalige optredens’’, zegt het openluchttheater.

Bezoekers moeten wel 1.50 meter afstand tot elkaar bewaren, uitgezonderd gezinsleden. De artiesten staan niet in de koepel, maar op het pleintje direct voor de tribune, of de tweede locatie; de oplopende groene grasstrook bij het theater. Op die manier zit het publiek toch ‘bovenop’ de artiesten.

In maart begon het openluchttheater met ‘Buitengewoon Podium’. Solo-artiesten kregen de mogelijkheid in het theater een korte performance te doen. Dit werd op video vastgelegd en gedeeld op social media. Bekende artiesten als André Manuel, maar ook minder bekende streekartiesten. ‘’Iedereen deed belangeloos mee. Bij ons ontstond het idee om een aantal musici later uit te nodigen voor een betaald optreden. Op die manier kunnen wij iets terugdoen voor artiesten die zonder inkomsten thuis zitten.’’

De opbrengst wordt fifty-fifty gedeeld tussen de artiesten en het theater. ‘Buitengewoon Podium’ wordt met zeer bescheiden middelen geproduceerd. Op die manier zijn er nauwelijks kosten en vloeit de bescheiden recette rechtstreeks naar de twee partijen. ‘’Een ticket kost 10 euro. De bar van het theater blijft gesloten. Bezoekers mogen wel zelf een knabbeltje en drankje met plastic beker meenemen. Er is een beperkte toiletvoorziening. De oorspronkelijke programmering van het openluchttheater is door de coronacrisis noodgedwongen gecanceld. Zoveel mogelijk optredens worden doorgeschoven naar 2021.

Programmering ‘Buitengewoon Podium’

Zaterdag 11 juli zijn jazz-zangeres Marit van der Lei en violist Tim Brackman te gast (14:00 en 16:00 uur). Ieder speelt 45 minuten per set.

Zondag 19 juli komt Voice of Holland-finaliste Emma Boertien naar het openluchttheater met optredens om 14:00 en 16:00 uur.

Zondag 26 juli geeft gitaarvirtuoos Mart Hillen twee concerten van twee keer 75 minuten (14:00 en 16:00 uur). André Manuel trapt zondag 5 juli af met drie voorstellingen (13:00, 15:00 en 17:00 uur) van 75 minuten. Alle info & online tickets zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl