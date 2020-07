Voice-finaliste Emma Boertien in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Voice of Holland-finaliste Emma Boertien staat zondag 19 juli in Openluchttheater Eibergen. De 17-jarige zangeres/pianiste deed tranen van ontroering rollen bij onder meer Waylon.

Een uniek concert, speciaal voor deze dag samengesteld. Coronaproof en toch ‘bovenop’ de artiest. Er zijn slechts honderd tickets in de verkoop.

Met haar uitvoeringen van ‘My Way’ van Frank Sinatra, ‘Love of my Life’ van Queen en ‘Don’t play that Song from Me’ van Aretha Franklin, maakte ze dit jaar indruk op miljoenen tv-kijkers. Ze was twee maanden geleden al in Openluchttheater Eibergen te gast voor een korte video-opname van ‘Buitengewoon Podium’.

Emma wordt gezien als een groot muzikaal talent. De veelzijdigheid van haar stem, haar muzikaliteit en inlevingsvermogen, zorgen ervoor dat ze haar publiek weet te raken. Waylon: ‘Emma heeft een bijzondere kwaliteit om je alles te laten vergeten’. Marco Borsato: ‘Jouw stem is de inkt waarmee je de ziel schrijft’. Ali B: ‘jouw zang is zielsmassage’.

Emma heeft de vooropleiding van het conservatorium afgerond en start na de zomer met haar bachelor pop en jazz te starten om haar eigen sound verder te ontwikkelen. Het concert begint om 14:00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De bar is in verband met de coronacrisis gesloten. Bezoekers mogen wel zelf een drankje meenemen. Een online ticket kost 10 euro, inclusief bijkomende kosten.

Voor alle info en tickets: www.openluchttheatereibergen.nl

