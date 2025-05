Wat kun je regelen in de laatste levensfase? Café Doodgewoon geeft uitleg

WINTERSWIJK/EIBERGEN – Wat kun je vastleggen als je weet dat het levenseinde nadert? Tijdens de bijeenkomsten van Café Doodgewoon in Winterswijk en Eibergen krijgen bezoekers op laagdrempelige wijze antwoord op die vraag.

Een notaris vertelt over belangrijke onderwerpen zoals het levenstestament, de volmacht en de wilsverklaring. Ook wordt besproken wat je regelt met de huisarts, en wat juist bij de notaris thuishoort. De nadruk ligt op rust en regie houden in een kwetsbare fase. Vragen stellen mag volop.

De bijeenkomst richt zich nadrukkelijk niet op fiscale zaken, maar op praktische en persoonlijke regelingen in de palliatieve fase. Café Doodgewoon is bedoeld voor ernstig zieke mensen, hun naasten en andere belangstellenden in de Oost-Achterhoek.

De bijeenkomst is op maandag 19 mei in het Zonnebrinkcentrum in Winterswijk en op donderdag 22 mei bij De Klok in Eibergen. Beide avonden duren van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Aanmelden kan via netwerkpalliatief@gmail.com of 06-59843467.

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek. Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.netwerkpalliatievezorg.nl.

