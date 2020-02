Wende en Amsterdam Sinfonietta naar openluchttheater

22 strijkers en zangeres vieren de liefde



EIBERGEN – Wende en de 22 strijkers van Amsterdam Sinfonietta staan zaterdag 13 juni in Eibergen. Samen dompelen ze het publiek onder in een romantische liefde met een mix van Wendes eigen nummers, covers en klassieke stukken. Te horen zijn onder meer werken van Stromae, Nina Simone, David Bowie en Jacques Brel. Maar klassieke werken van Rameau en Lekeu komen voorbij.

‘’Mijn samenwerking met Amsterdam Sinfonietta is me heel dierbaar. We deden in 2016 ook samen een zeer succesvol programma. Prachtig om opnieuw samen te werken”, vertelt Wende.

Openluchttheater Eibergen krijgt speciaal voor dit optreden een theater-setting. Op het swingpleintje tussen podium en zittribune worden stoelen geplaatst. In totaal komen er duizend zitplaatsen. Een ticket kost in de online voorverkoop 34 euro (inclusief alle bijkomende kosten) en is vanaf vandaag te bestellen op de website www.openluchttheatereibergen.nl. Aan de kassa kost een kaartje 36,50 euro. De poort gaat om 19:30 uur open, het programma begint rond 20:30 uur. Na afloop is er in het theater een naborrel met mooie muziek.