Workshops ‘Alternatieven voor Big Tech’ in de Achterhoek
ACHTERHOEK – In oktober organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek meerdere workshops ‘Alternatieven voor Big Tech’. Tijdens deze bijeenkomsten ontdekken bezoekers hoe zij minder afhankelijk kunnen zijn van grote technologiebedrijven zoals Google, Apple en Meta en leren zij online slimmer en privacyvriendelijker te werken.
In de workshops wordt ingezoomd op vragen die veel mensen bezighouden: hoe groot is de invloed van Meta (het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp) en Google op ons dagelijks leven? Is het verstandig om over te stappen van WhatsApp naar Signal? Wat zijn de alternatieven voor X (voorheen Twitter)? En hoe werken nieuwe platforms als Mastodon en Bluesky?
“Veel gebruikers vragen zich af of ze nog wel grip hebben op hun eigen gegevens. Met deze workshops willen we laten zien dat er wel degelijk alternatieven zijn,” aldus de organisatie.
📅 Data & locaties:
-
Dinsdag 7 oktober, 15.00 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde
-
Dinsdag 7 oktober, 19.00 uur – Bibliotheek Winterswijk
-
Woensdag 8 oktober, 19.00 uur – Bibliotheek Eibergen
-
Vrijdag 10 oktober, 15.00 uur – Bibliotheek Neede
💶 Kosten: gratis
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat Mastodon geen centraal bedrijf achter zich heeft, maar bestaat uit duizenden onafhankelijke servers die samen één netwerk vormen?
