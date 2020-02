Zangeres Maan naar Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Zangeres Maan en haar band staan zaterdag 27 juni in Openluchttheater Eibergen. Enkele jaren geleden winnares van The Voice of Holland, inmiddels staat Maan in uitverkochte zalen en heeft ze hits als ‘Lief zoals je bent’ en ‘Zo kan het dus ook’ achter haar naam staan.

Ze heeft net haar derde clubtour gedaan. In tegenstelling tot de eerste twee, die Engelstalig waren, koos Maan nu voor Nederlandstalige muziek. ‘’Ik voel me daar goed bij. Dat geldt ook voor uitbreiding van de band met een gitarist. De muziek is organischer. Het geeft echt het bandjesgevoel’’, vertelt de zangeres.

Voorverkoop

Donateurs van het openluchttheater kunnen van zaterdag 15 februari tot maandag 17 februari met voorrang maximaal twee kaarten kopen. Daarna start de vrije voorverkoop. Een online ticket kost 25 euro, inclusief alle bijkomende kosten. Er komt ook nog een voorprogramma. De poort gaat om 19:30 uur open. Meer informatie is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl .