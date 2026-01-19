Eleanor the Great in Filmhuis Winterswijk

WINTERSWIJK – In het Filmhuis Winterswijk draait op dinsdag 3 februari 2026 de film Eleanor the Great. De film is die dag te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat.

Eleanor the Great vertelt het verhaal van de 93-jarige Eleanor, die na het overlijden van haar beste vriendin vanuit Florida verhuist naar New York. Op zoek naar nieuwe contacten belandt ze per ongeluk in een praatgroep van Holocaust-overlevenden. Daar vertelt ze het levensverhaal van haar overleden vriendin alsof het haar eigen ervaring is. Wat begint als een onschuldige vergissing, groeit uit tot een complex web van vriendschap, schuld en waarheid.

De hoofdrol wordt gespeeld door June Squibb, die met haar spel zorgt voor zowel ontroering als lichte humor. De film behandelt een zware thematiek, maar doet dat op een toegankelijke en luchtige manier. Het verhaal krijgt een nieuwe wending wanneer een jonge studente journalistiek interesse toont in Eleanor en haar verhaal wil gebruiken voor een studieopdracht.

Bijzonder is dat de film is geregisseerd door Scarlett Johansson. Het is haar regiedebuut, waarin ze laat zien gevoelige onderwerpen met subtiliteit en menselijkheid te kunnen verbeelden.

Het Filmhuis benadrukt dat iedereen welkom is bij de voorstellingen. Donateurs krijgen weliswaar korting, maar lidmaatschap is niet verplicht om een film te bezoeken.

Reserveren kan bij voorkeur online via Skopein of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden opgehaald.

