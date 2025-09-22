BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans
LICHTENVOORDE – Op zondag 28 september klinkt om 14.00 uur het startschot van de BersamaRun in De Schans (terrein Zwarte Cross) in Lichtenvoorde. De obstacle run draait om sámen grenzen verleggen en aandacht vragen voor mentale gezondheid. De run is een eerbetoon aan Indi, sporter en verbinder, en wil jonge mensen laten ervaren dat je er niet alleen voor staat.
De organisatie koppelt het evenement aan twee goede doelen: Stichting MIND en 113 Zelfmoordpreventie. Deelnemers worden aangemoedigd zich te laten sponsoren; ook losse donaties zijn welkom. Inschrijving is inmiddels gesloten; deelname kostte €15, inclusief BersamaRun-T-shirt en blijvende herinnering.
De route loopt door de Berekuil van De Schans en is zo opgezet dat ook twijfelaars de stap durven zetten: klimmen, klauteren en elkaar helpen staat centraal. “Omdat je in het leven nooit alleen hoeft te lopen,” aldus de organisatie.
Feitenblokje
📅 Wanneer: zondag 28 september 2025, 14.00 uur.
📍 Waar: De Schans, Lichtenvoorde (deels op terrein Zwarte Cross).
💶 Kosten: €15 (incl. T-shirt) — inschrijving gesloten.
🔗 Website: bersamarun.nl. bersamarun.nl
Wist je dat
De naam “Bersama” Indonesisch is voor “samen”—het motto van de run: samen beresterk.
