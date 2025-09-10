De Graafschap start Naobercompetitie in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – In Lichtenvoorde gaat woensdag 17 september de Graafschap Naobercompetitie van start. Dit is een trapveldjescompetitie voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool, waarbij sport en saamhorigheid centraal staan.

Deelnemers voetballen wekelijks tegen andere teams uit de gemeente Oost Gelre. Maar de competitie gaat verder dan sport alleen. Teams dragen ook bij aan hun buurt door samen een kleine bijdrage te leveren, zoals het opruimen van afval, het bakken van een cake voor de juf of het bezoeken van een oudere.

De wedstrijden vinden plaats bij basisschool De Leeuw en wijkgebouw De Schoppe. Teams bestaan uit vijf spelers en een teamleider. Er kunnen maximaal acht teams meedoen.

“Het is meer dan voetbal alleen. Samenwerken, plezier en iets goeds doen voor je omgeving maken dit project uniek,” aldus Jasper van De Graafschap en Marco van jongerenwerk Mazzel.

📅 Woensdag 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 17 oktober – vanaf 15.00 uur

📍 Trapveldjes basisschool De Leeuw & wijkgebouw De Schoppe, Lichtenvoorde

💶 Deelname gratis

🔗 Aanmelden via marco@mazzelactie.nl

