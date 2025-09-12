Tekenen in 3D met BIEBlab in Winterswijk

WINTERSWIJK – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 18 september om 15.00 uur aan de slag met een 3D-pen in de Bibliotheek Winterswijk. Tijdens de workshop BIEBlab leren deelnemers hoe ze hun creatieve ideeën driedimensionaal kunnen tekenen.

Met een 3D-pen kun je niet alleen op papier tekenen, maar ook de lucht in. Zo ontstaan bijzondere creaties, van een vliegend ruimteschip tot een fantasiedier. “De mogelijkheden zijn eindeloos. Het is een speelse manier om kennis te maken met technologie en tegelijk je fantasie te gebruiken,” aldus de bibliotheek.

BIEBlab wordt georganiseerd in vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. De ene keer staat Culturije aan het roer, de andere keer neemt de bibliotheek zelf de invulling voor haar rekening. Doel is om kinderen spelenderwijs te laten ontdekken wat er allemaal kan met creatieve technologieën.

📅 Wanneer: donderdag 18 september, 15.00 uur

📍 Waar: Bibliotheek Winterswijk

💶 Kosten: € 2,50 (specifiek voor deze workshop)

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblab

