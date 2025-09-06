Huis Landfort opent deuren tijdens Open Monumentendag

MEGCHELEN – Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13 september zet Huis Landfort zijn poorten open voor publiek. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 17.00 uur het landhuis, park en de moestuin ontdekken, aangevuld met bijzondere activiteiten.

Op het huiseiland zijn twee historische rijtuigen te bewonderen: een schuit Landauer uit 1880 en een driekwart Coupé uit 1870, ooit bekroond op de wereldtentoonstelling in Parijs. In het landhuis zijn rondleidingen over de beletage, verrijkt met bloemwerken van bloemkunstenaar Ben Clevers. In de Oranjerie toont hij daarnaast bladkunstwerken.

De Oekraïense pianiste Violetta Fialko geeft om 12.00 en 15.00 uur een recital van 45 minuten in het koetshuis. Verder staat de moestuin in het teken van Wereldleifruitdag. Tuinbaas Jan de Boer verzorgt speciale rondleidingen en in de Oranjerie zijn historische tekeningen en kaarten te zien.

“Open Monumentendag is hét moment om ons erfgoed in volle glorie te tonen. We hopen bezoekers te verrassen met kunst, muziek en natuur,” aldus de organisatie.

📅 Zaterdag 13 september 2025, 10.00 – 17.00 uur

📍 Huis Landfort, Megchelen

💶 €10 (park, moestuin en rondleiding landhuis) / €5 (alleen park en moestuin) / €5 (pianorecital)

