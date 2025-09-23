Klaverjasmarathon bij Café Grolzicht
GROENLO – Café Grolzicht in Groenlo organiseert op zaterdag 11 oktober een klaverjasmarathon. De kaartliefhebbers spelen vier partijtjes in de ochtend en vier in de middag. Tussendoor staat er een uitgebreid buffet klaar voor de deelnemers.
De inschrijving bedraagt €25 per persoon. Aanmelden kan rechtstreeks bij Café Grolzicht.
📅 Zaterdag 11 oktober 2025, 10.00 uur
📍 Café Grolzicht, Groenlo
💶 €25 p.p. (incl. buffet)
📧 info@grolzicht.nl | ☎ 0544-461677
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 22
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Inloopavond over nieuwbouw De Molenberg: plannen ter inzage 9
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 5
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 3
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 22
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 5
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Inloopavond over nieuwbouw De Molenberg: plannen ter inzage 9
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 3