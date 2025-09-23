Klaverjasmarathon bij Café Grolzicht

GROENLO – Café Grolzicht in Groenlo organiseert op zaterdag 11 oktober een klaverjasmarathon. De kaartliefhebbers spelen vier partijtjes in de ochtend en vier in de middag. Tussendoor staat er een uitgebreid buffet klaar voor de deelnemers.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

De inschrijving bedraagt €25 per persoon. Aanmelden kan rechtstreeks bij Café Grolzicht.

📅 Zaterdag 11 oktober 2025, 10.00 uur

📍 Café Grolzicht, Groenlo

💶 €25 p.p. (incl. buffet)

📧 info@grolzicht.nl | ☎ 0544-461677

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB)

Verstuur tip

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.