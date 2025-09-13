Maand van de Geschiedenis in Gelderland: natuur als inspiratie

GELDERLAND – In oktober staat de geschiedenis opnieuw centraal tijdens de landelijke Maand van de Geschiedenis, met als thema ‘Natuurlijk’. Ook in Gelderland is er een breed programma met activiteiten voor jong en oud, variërend van lezingen tot wandelingen en workshops.

In Zevenaar gaat programmamaker Maaike Harkink op 2 oktober in gesprek met schrijver Jerker Spits over zijn boek Onder het bladerdak, waarin het bos symbool staat voor angsten en verlangens. Een dag later opent in Arnhem de Maand van de Arnhemse Geschiedenis met bijdragen van hoogleraren Matthijs Schouten en Elyze Storms-Smeets.

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen in Zutphen (4 oktober) terecht bij de workshop Katewattuh?, waar zij leren tekenen als een 18e-eeuwse natuuronderzoeker. Museum Bronbeek in Arnhem belicht op 8 oktober de bijzondere rol van paradijsvogels in de koloniale handel.

Ook Nijmegen doet mee: stadsgids Rob Jaspers neemt bezoekers op 11 oktober mee op de Waal, met verhalen over waterbeheer en stadsontwikkeling. Diezelfde dag organiseert Natuurmonumenten een wandeling met de boswachter op landgoed Oud Groevenbeek in Ermelo en vertelt Ferdinand van Hemmen in Didam over de mystieke kracht van rivieren.

Later in de maand brengt Introdans met Wortelen (Arnhem, 18 en 19 oktober) migratieverhalen in dansvorm. Op 29 oktober kunnen fietsers in Ede kennismaken met de historische rol van buurschappen.

“De Maand van de Geschiedenis laat zien hoe natuur en cultuur altijd met elkaar verweven zijn geweest,” aldus de organisatie.

📅 1 t/m 31 oktober 2025

📍 Diverse locaties in Gelderland

💶 Prijzen variëren per activiteit, sommige gratis

🔗 maandvandegeschiedenis.nl/agenda

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)