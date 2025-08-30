Nazomerwandeling door Groenlo op zondag 28 september

Redactie 30 augustus 2025 425
Schermafbeelding 2025-08-30 112455
KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

GROENLO – De populaire Midzomerwandeling die op 22 juni niet doorging vanwege de extreme hitte, krijgt een vervolg op zondag 28 september. Voor deze gelegenheid is de tocht omgedoopt tot de Nazomerwandeling.

De start is bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1 in Groenlo. Deelnemers kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur vertrekken voor een route van zes kilometer. Onderweg zorgen artiesten en verrassingen voor extra sfeer. Deelname is gratis.

Volgens de organisatie is het een mooie kans om de vestingstad Groenlo en haar omgeving op een ontspannen manier te beleven. “We hopen dat veel mensen alsnog kunnen genieten van deze bijzondere wandeling, die in juni door het weer niet kon doorgaan,” aldus de organisatie.

Feitenblokje

📅 Zondag 28 september 2025
📍 Start: Brouwersnös, Eibergseweg 1, Groenlo
🚶 Lengte route: 6 km
💶 Gratis deelname
🔗 www.groenlo.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Misschien heb je dit gemist

Template Persberichten

Rembrandt Trio treedt op in Bredevoort

Redactie 30 augustus 2025 275
eigenwijze-triathlon-600x541

Achterhoekse Eigenwijze Triatlon keert terug in Groenlo

Redactie 29 augustus 2025 498
De zomer leeft_Peter van Tuijl

Expositie Peter van Tuijl vangt de zomer in FOTOkabinet

Redactie 29 augustus 2025 377