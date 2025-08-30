Nazomerwandeling door Groenlo op zondag 28 september

GROENLO – De populaire Midzomerwandeling die op 22 juni niet doorging vanwege de extreme hitte, krijgt een vervolg op zondag 28 september. Voor deze gelegenheid is de tocht omgedoopt tot de Nazomerwandeling.

De start is bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1 in Groenlo. Deelnemers kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur vertrekken voor een route van zes kilometer. Onderweg zorgen artiesten en verrassingen voor extra sfeer. Deelname is gratis.

Volgens de organisatie is het een mooie kans om de vestingstad Groenlo en haar omgeving op een ontspannen manier te beleven. “We hopen dat veel mensen alsnog kunnen genieten van deze bijzondere wandeling, die in juni door het weer niet kon doorgaan,” aldus de organisatie.

Feitenblokje

📅 Zondag 28 september 2025

📍 Start: Brouwersnös, Eibergseweg 1, Groenlo

🚶 Lengte route: 6 km

💶 Gratis deelname

🔗 www.groenlo.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in