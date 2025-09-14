Nieuwe hoogheden gevangen: Knunnekes klaar voor onthulling prinsenpaar

GROENLO – Twee maanden voor de elfde van de elfde laat carnavalsvereniging De Knunnekes weten dat er witte rook is: de nieuwe hoogheden zijn ‘op ’t nus gevangen’. Het 61ste prinsenpaar van de vereniging heeft volmondig ‘ja’ gezegd tegen president Maarten Kooiker en vorst Jeroen Doest.

“De verrassing was groot, de blijdschap enorm en het enthousiasme spat ervan af”, aldus Kooiker en Doest. “Met deze twee Grollenaren aan het roer gaat Grolle een prachtig seizoen tegemoet.”

Wie de nieuwe prins en adjudant zijn, blijft tot het laatste moment geheim. “Dit is en blijft het grootste geheim van Grolle,” benadrukt de vereniging. Wel is duidelijk dat het twee echte feestvierders zijn die onder het motto Carnaval in Boemelstad het feest tot aswoensdag laten doordreunen.

De onthulling vindt plaats tijdens het Prinsenbal op vrijdag 14 november in City Lido. Eerst worden de huidige stadsprins Dirk Wolters en zijn adjudant Mart Willemsen afgetuigd en opgenomen in de prinsen- en eregarde. Daarna volgt de presentatie van de nieuwe hoogheden, gevolgd door een feest met De Paloma’s.

Wie weet is de nieuwe prins wel je buurman, neef – of jijzelf.

📅 Vrijdag 14 november

📍 City Lido, Groenlo

🕗 Start: 20.08 uur (11 seconden over acht)

💶 Toegang gratis

🔗 www.knunnekes.nl

