Omgevingsplan Eefseler Esch in Groenlo ter inzage
Het ontwerp omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Eefseler Esch in Groenlo liggen van 5 september tot en met 16 oktober ter inzage. Het plan maakt de bouw van zo’n 240 woningen mogelijk, met veel variatie in woningtypen en aandacht voor klimaat, natuur en leefbaarheid.
Wethouder Jos Hoenderboom: “Deze plannen maken de bouw van ongeveer 240 woningen mogelijk. Er komt een grote variatie aan woningen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de woonwensen van onze inwoners.”
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 30 september is er van 16.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Mattelier in Groenlo. Bezoekers kunnen hier vragen stellen en uitleg krijgen over de plannen. Aanmelden is niet nodig.
Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen, schriftelijk of mondeling via de gemeente Oost Gelre. De plannen zijn te bekijken via Officiële Bekendmakingen en via Omgevingswet Overheid (‘Regels op de kaart’).
Planning
De inschrijving voor kavels start naar verwachting in het najaar van 2026, de bouw van de eerste woningen in 2027. Voor de 40 sociale huurwoningen verloopt de inschrijving via woninghuren.nl van De Woonplaats.
Meer informatie staat op de website Bouwen en Wonen in Oost Gelre.
