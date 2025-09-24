Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) opent op zaterdag 11 oktober de deuren voor het publiek. Tussen 11.00 en 15.00 uur krijgen bezoekers de kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Toegang is gratis.

Het thema van dit jaar is ‘Kom d’r in! Zo doen we dat hier’, een uitnodigende slogan met Achterhoekse trots. Bezoekers kunnen onder meer de Gipskamer, de afdeling Radiologie en de polikliniek Plastische Chirurgie bekijken. Ook minder bekende afdelingen, zoals HR en Zorg- en Informatietechnologie, laten zien wat hun werk inhoudt. Voor kinderen is er een speciale Kidscorner.

Dit jaar is er geen vaste route; afdelingen en partners presenteren zich verspreid door het ziekenhuis, waaronder op het Zorgplein en het Werken-bij-plein. Ook de operatiekamer wordt opengesteld voor publiek.

Naast SKB-medewerkers doen ook partners als Oriolus, Sensire, Careaz, Labmicta en de Regionale Beweegmakelaar mee. “Goede zorg leveren we samen,” benadrukt het ziekenhuis.

📅 Datum: zaterdag 11 oktober 2025

📍 Locatie: Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

⏰ Tijd: 11.00 – 15.00 uur

💶 Kosten: gratis toegang

🔗 Meer info: www.skbwinterswijk.nl

