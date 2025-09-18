VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting
VARSSEVELD – Op maandag 6 oktober geeft burgemeester Laura Werger van de gemeente Oude IJsselstreek om 17.45 uur bij Waterkracht het startsein voor de Open Bedrijvendagen van de Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV). Zes dagen lang zetten 23 Varsseveldse bedrijven hun deuren open voor het publiek.
Het evenement, dat elke vijf jaar plaatsvindt, trekt duizenden bezoekers. Deelnemende bedrijven variëren van familiebedrijven tot internationale spelers in techniek, logistiek, voedselproductie en IT. “Met dit evenement willen we de verbinding tussen ondernemers en inwoners versterken. Het laat zien hoeveel talent en innovatie er in Varsseveld te vinden is,” zegt VIV-voorzitter Luc Helmink.
Programma
-
Maandag 6 okt: vanRaam, Waterkracht, Ter Horst Metaaltechniek, Innomotion
-
Dinsdag 7 okt: 247TailorSteel, EMA-Techniek, MCA, Deurenfabriek Suselbeek
-
Woensdag 8 okt: Svedex, Ten Brinke, Elan Varsseveld
-
Donderdag 9 okt: Kramp, Munsterman, Heva, Contour Advanced Systems
-
Vrijdag 10 okt: Constellation Cold Logistics, Trading Toppers, VB-Airsuspension, Autoschadeherstel Mark Pennings
-
Zaterdag 11 okt: Dumaco, HAWI Food Group, Frontis, Roemaat Transport
Bezoekers zijn welkom op doordeweekse dagen van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is er op woensdag- en vrijdagavond een pubquiz in het VIV Paviljoen bij het Hofshuus.
Ook het onderwijs haakt aan: Saxion en Graafschap College sturen klassen langs en basisschoolleerlingen maken kennis met techniek via Mr. & Mrs. T van Tech-Tok.
📅 6 t/m 11 oktober 2025
📍 Varsseveld (23 deelnemende bedrijven)
⏰ Ma–vr: 18.00–21.00 uur, za: 9.00–12.00 uur
💶 Toegang: gratis
🔗 www.vivopenbedrijvendagen.nl
