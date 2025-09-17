YADA YADA met Boris van der Lek terug in Groenlo

GROENLO – Op vrijdag 4 oktober keert YADA YADA, de bekendste Herman Brood-tribute van Nederland, terug naar Rockcafé Taste in Groenlo. De band, met zanger Stick (Ronald van Beest) – oud-frontman van Broods originele band The Wild Romance – staat garant voor een avond vol energie en herkenbare Brood-klanken.

Sinds 2009 wist de band indruk te maken, onder meer met gitarist Dany Lademacher in de gelederen. YADA YADA is volgens velen meer dan een tribute: het gaat om de pure kwaliteit en de authentieke beleving van de muziek. Stick benadrukt: “Ik bén geen Herman, ik pretendeer het ook niet te zijn. Maar ik laat zijn muziek wel weer leven.”

Naast vaste bandleden Len Ruygrok (gitaar), Johnny Vain (bas) en Mr. Tumansery (drums) is er dit keer een speciale gast: saxofonist Boris van der Lek. Hij speelde eerder met grootheden als Hans Dulfer, Jules Deelder en Golden Earring, en maakte jarenlang deel uit van de band van Herman Brood.

📅 Vrijdag 4 oktober 2025

📍 Rockcafé Taste, Groenlo

🕘 Aanvang: 21.00 uur stipt

💶 Tickets: via rockcafetaste.stager.co

