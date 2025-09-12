Huis Verwolde opent deuren tijdens Open Trouwlocatie Route

LAREN (Gld.) – Huis Verwolde doet op zondag 28 september mee aan de landelijke Open Trouwlocatie Route. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn aanstaande bruidsparen welkom om inspiratie op te doen voor hun grote dag.

Bezoekers worden ontvangen in de oranjerie met een hapje en een drankje. Van daaruit worden koppels meegenomen langs de vele mogelijkheden die het historische huis en het omliggende park bieden: van een intieme ceremonie in het huis zelf tot een buitenbruiloft tussen de gazons en eeuwenoude bomen.

Tijdens de route presenteren diverse ondernemers hun diensten, variërend van catering en fotografie tot bloemen, patisserie, bruidsmode en tentenverhuur. Zo krijgen bruidsparen direct een compleet beeld van wat er mogelijk is op deze locatie. “Het is de ideale gelegenheid om sfeer te proeven en vragen te stellen aan ons team én de leveranciers,” aldus de organisatie.

📅 Wanneer: zondag 28 september, 11.00 – 16.00 uur

📍 Waar: Huis Verwolde, Laren (Gld.)

💶 Kosten: gratis toegang

🔗 Meer info & aanmelden: opentrouwlocatieroute.nl / glk.nl/verwolde

