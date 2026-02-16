Expositie ‘Desinformatie’ in Winterswijk en Lichtenvoorde

173 keer bekeken

WINTERSWIJK / LICHTENVOORDE – Van 2 tot en met 18 maart is in de Bibliotheek Winterswijk en de Bibliotheek Lichtenvoorde de expositie ‘Desinformatie’ te zien. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden.

De expositie laat zien hoe nieuws zich tegenwoordig razendsnel verspreidt via (sociale) media en hoe lastig het soms is om feit van fictie te onderscheiden. Bezoekers krijgen antwoord op vragen als: hoe herken je desinformatie? Welke rol speelt kunstmatige intelligentie (AI) bij het maken en verspreiden van nepnieuws? En hoe vind je betrouwbare informatie, bijvoorbeeld in aanloop naar verkiezingen?

Met voorbeelden en uitleg biedt de tentoonstelling handvatten om kritischer naar berichten online te kijken. De organisatie richt zich op een breed publiek: van jongeren tot senioren.

De expositie is zonder aanmelding te bezoeken in zowel Winterswijk als Lichtenvoorde.

Meer informatie over openingstijden is te vinden via:

🔗 https://www.oostachterhoek.nl

