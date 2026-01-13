Expositie laat pleegzorg zien door de ogen van pleegjongeren

AALTEN – Van 27 januari tot en met 5 februari is in de bibliotheek in Aalten de expositie Pleegzorg door de ogen van pleegjongeren te zien. In de tentoonstelling tonen pleegjongeren wie zij zijn en hoe zij pleegzorg ervaren, aan de hand van kunstwerken die zij zelf hebben gemaakt.

De expositie geeft een beeld van pleegzorg in Gelderland. In de provincie zoeken momenteel meer dan vijftig kinderen een pleeggezin. Dat kan gaan om deeltijdpleegzorg, bijvoorbeeld enkele dagen per maand, maar ook om voltijdpleegzorg waarbij een kind zeven dagen per week in een pleeggezin woont. Tegelijkertijd laat de tentoonstelling zien hoe het leven eruitziet voor kinderen die al een fijn tweede thuis hebben gevonden.

Opening

De officiële opening vindt plaats op dinsdag 27 januari 2026, van 15.15 tot 16.15 uur, in de bibliotheek Achterhoekse Poort in Aalten. De opening wordt verricht door wethouder Rik van Lochem. Tijdens de opening en op woensdag 4 februari tussen 15.00 en 17.00 uur zijn een pleegouder en een pleegzorgwerker aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

Meer dan kunst

Met hun werk nemen de pleegjongeren bezoekers mee in hun dagelijkse leven. De expositie laat zien wat pleegzorg kan betekenen en nodigt uit tot reflectie met de vraag: wat kun jij betekenen voor het kind van een ander?

De expositie is te bezoeken in de bibliotheek aan Lage Blik 28 in Aalten, tijdens de reguliere openingstijden:

Maandag: 14.00 – 19.00 uur

Dinsdag, woensdag en donderdag: 10.00 – 17.00 uur

Vrijdag: 10.00 – 19.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 14.00 uur

