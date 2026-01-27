Expositie Lapwerk van levensdraden in Koppelkerk Bredevoort

44 keer bekeken

BREDEVOORT – Van 1 februari tot en met 22 maart 2026 is in de Koppelkerk de overzichtstentoonstelling Lapwerk van levensdraden te zien. De expositie toont werk van Annemie Slager, die dit jaar 90 wordt. Het is voor het eerst dat een brede selectie van haar werk samen wordt gepresenteerd.

De tentoonstelling bestaat onder meer uit monumentale, locatie-specifieke wandkleden die Slager in de loop der jaren maakte voor uiteenlopende organisaties en instellingen. Al sinds de start van de Koppelkerk als culturele vrijplaats hangt een groot wandkleed van haar in de kerkzaal. Prominent aanwezig, maar vaak onopgemerkt – een lot dat veel van haar werken delen.

Aanleiding voor de expositie was een bezoek van Koppelkerk-directeur Hiske Kremer aan de kunstenares begin 2025. Slager woont nog altijd in Winterswijk. Tijdens gesprekken ontstond het plan om haar werk opnieuw onder de aandacht te brengen en het vertrouwde wandkleed een nieuwe context en mogelijk een nieuw leven te geven.

Slager staat bekend om haar werkwijze met hergebruikte materialen: lapjes stof, restmateriaal en afgedankte textiel, vaak afkomstig uit fabrieken. Daarnaast is zij voor velen in en rond Winterswijk een inspirerende docent geweest. Haar verhalen over lesgeven en maken zijn minstens zo beeldend als haar werk.

Praktische informatie

De expositie is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur.

Rondleidingen vinden plaats om 14.00 en 15.00 uur.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage van €5 wordt op prijs gesteld.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort.

