Expositie Stilte bij FotoKabinet Schiller in Aalten
AALTEN – Bij FotoKabinet Schiller in Aalten is vanaf 9 januari tot en met 26 maart 2026 een nieuwe foto-expositie te zien. Onder de titel Stilte toont fotograaf Laura de Morree een reeks beelden waarin rust en verstilling centraal staan.
De expositie bestaat uit landschapsfoto’s die zijn gemaakt in berggebieden en waterrijke omgevingen. Sneeuw, mist, stilte en ruimte vormen de rode draad. Volgens De Morree gaat het niet om leegte, maar juist om aanwezigheid: momenten waarop het landschap vertraagt en ruimte biedt om te voelen en te zijn. De foto’s laten stilte zien in verschillende vormen – weids en overweldigend, maar ook klein en persoonlijk.
Stilte is te bezichtigen in Oerkroeg Schiller, waar het FotoKabinet is gevestigd. Het FotoKabinet is een initiatief van Oerkroeg Schiller en het OFKC (Oost-Gelders Fotografen- en KunstenaarsCollectief). Deze groep heeft ervaring met exposeren in museale omgevingen en wil juist binnen de sfeer van een kroeg hoogwaardige exposities laten zien.
Praktische informatie
📍 Oerkroeg Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten
📅 9 januari – 26 maart 2026
🕒 Openingstijden:
-
Dinsdag & woensdag: 19.00 – 01.00 uur
-
Donderdag: 16.00 – 01.00 uur
-
Vrijdag & zaterdag: 14.00 – 02.00 uur
-
Zondag: 14.00 – 01.00 uur
Meest geliked deze week
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo 2
- Brutus speelt zondagmiddag in Rockcafé Taste 1
- Nieuwjaarsconcert in Kapel op ’t Rijsselt: van baguette tot krentenwegge 1
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
Trending deze week
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo 2
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Nieuwjaarsconcert in Kapel op ’t Rijsselt: van baguette tot krentenwegge 1
- Brutus speelt zondagmiddag in Rockcafé Taste 1