Expositie Straaijer & Zn in Koppelkerk Bredevoort

BREDEVOORT – In de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort is van 20 februari tot en met 5 april 2026 de expositie Meester Straaijer & Zn te zien. De tentoonstelling toont aquarellen en gouaches van vader Jan Straaijer en zoon Lex Straaijer.

Initiatiefnemer Lex Straaijer wil met de expositie het werk van zijn vader postuum eren. Jan Straaijer, geboren in Rotterdam, bleek al op jonge leeftijd tekentalent te hebben. Naast zijn werk als onderwijzer bleef hij schilderen en tekenen. Van 1964 tot 1985 was hij hoofd van de basisschool in Barlo bij Aalten. In de expositie zijn aquarellen te zien vanaf de jaren vijftig. Parallel aan de tentoonstelling worden in de school in Barlo werkstukken getoond die hij samen met leerlingen maakte tijdens handenarbeidlessen.

Lex Straaijer startte in 1984 met het exposeren van grafische collages in Eindhoven. Naast zijn werk als fysicus bij ASML en docent wiskunde bleef tekenen een constante factor. Hij staat ook bekend om zijn ‘snelschilderen’ tijdens openluchtevenementen, waarbij hij in ongeveer twaalf minuten een persoon ten voeten uit vastlegt.

De expositie is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. De toegang is vrij; een vrijwillige bijdrage van €5 wordt op prijs gesteld.

Meer informatie via 👉 https://www.koppelkerk.nl

