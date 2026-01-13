Expositie ‘Tot stof zult gij wederkeren’ in de Koppelkerk in Bredevoort

Foto: Werk van Marjoke van de Plassche, Thea Zweerink en Karen van Dooren | Copyright: KC Breekijzer

BREDEVOORT – In de Koppelkerk is van 9 januari tot en met 15 februari 2026 de expositie Tot stof zult gij wederkeren te zien. Het project is van Kunstenaarscollectief Breekijzer, bestaande uit Marjoke van de Plassche, Thea Zweerink en Karen van Dooren.

De tentoonstelling verwijst naar processen van vergankelijkheid en wat daaruit ontstaat. In het werk staan biologische en geestelijke levenscycli centraal, evenals de herwaardering van het werken met stof in al zijn betekenissen. Daarbij wordt ook gerefereerd aan religieuze mythen en de zoektocht van mensen naar zingeving en houvast.

Flarden van een nieuw verhaal

De drie kunstenaars laten zich inspireren door verhalen over wat is geweest en wat zou kunnen zijn. Betekenisgeving, gevormd door wat mensen zien en voelen, speelt daarin een belangrijke rol. Hun gezamenlijke kunstenaarschap wordt gekenmerkt door het gebruik van uiteenlopende materialen om beleving bij de kijker op te roepen.

Tijdens de werkperiode vormden de titel, het materiaal en de onderlinge samenwerking het uitgangspunt. Stof staat daarbij voor meer dan alleen een poederachtig restant of textiel. Het verwijst ook naar abstracte ideeën, zoals ‘stof tot nadenken’, en naar geschiedenis en herinnering.

In de Koppelkerk – vroeger een plek waar rituelen en levensverhalen werden gedeeld – tonen de kunstenaars het resultaat van hun onderzoek. De expositie nodigt bezoekers uit zich te bewegen door flarden van een nieuw, gezamenlijk verhaal.



De expositie is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag, tussen 11.00 en 17.00 uur, aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort.

