Familievoorstelling Totale Uitverkoop naar Amphion

20 februari 2026 276
Campagnebeeld_Totale Uitverkoop_De Horde_Mike Nicolaassen_240903-2

Foto: PR
276 keer bekeken

DOETINCHEM – In het Amphion Theater staat zondag 8 maart de familievoorstelling Totale Uitverkoop (8+) op het programma. De productie is van Theatergroep De Horde en begint om 14.00 uur.

De voorstelling speelt zich af in een ogenschijnlijk gewone supermarkt. Wat begint als een rustige avond tussen de schappen, verandert al snel in een chaotisch en spannend tafereel. In het stuk lijken boodschappen zó graag gekocht te willen worden, dat ze de klanten bijna bespringen. De gangpaden veranderen in een doolhof en het gezoem van koelingen krijgt een dreigende lading.

Met weinig tekst, veel slapstick en filmische effecten laat Totale Uitverkoop volgens de makers zien hoe ver kooplust kan doorslaan. Het verhaal ontwikkelt zich tot een strijd tussen mensen en opdringerige producten.

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en hun ouders.

Meer informatie en tickets via
👉 https://www.amphion.nl/theater

