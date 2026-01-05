Film DJ Ahmet te zien in Winterswijk
WINTERSWIJK – In het Filmhuis Winterswijk draait op dinsdag 20 januari 2026 de Noord-Macedonische film DJ Ahmet. De coming-of-agefilm is die middag en avond te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.
De film van regisseur Georgi M. Unkovski volgt de vijftienjarige Ahmet, die abrupt uit zijn schoolleven wordt gehaald en terechtkomt in een streng, traditioneel bestaan binnen een conservatieve moslimgemeenschap in Noord-Macedonië. Muziek vormt zijn ontsnapping, zeker wanneer hij gevoelens krijgt voor Aya, een meisje dat tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt.
DJ Ahmet combineert lichte humor met serieuze thema’s als vrijheid, familieverwachtingen en opgroeien. Komische scènes – zoals een illegale rave die wordt verstoord door schapen – wisselen af met gevoelige momenten rond Ahmet en zijn zwijgende broertje. Internationale recensies zijn positief; vakblad Variety spreekt van een “wondrous coming-of-ager”.
Het Filmhuis benadrukt dat iedereen welkom is bij de voorstellingen. Bezoekers hoeven geen donateur te zijn om een film te kunnen bijwonen.
De film wordt vertoond in Filmhuis Winterswijk. Meer informatie over kaarten en programma is te vinden via de gebruikelijke kanalen van het filmhuis.
Meest geliked deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Vier op de tien Nederlanders moesten zorgtoeslag terugbetalen: vaak onverwacht en stressvol 1
- Oost Gelre zet stappen in woningbouw: plannen voor Groenlo en Lichtenvoorde 1
Trending deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo 1
- Woning aan Marishof in Lichtenvoorde twee weken gesloten na vondst explosief materiaal 1