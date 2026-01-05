Film DJ Ahmet te zien in Winterswijk

WINTERSWIJK – In het Filmhuis Winterswijk draait op dinsdag 20 januari 2026 de Noord-Macedonische film DJ Ahmet. De coming-of-agefilm is die middag en avond te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

De film van regisseur Georgi M. Unkovski volgt de vijftienjarige Ahmet, die abrupt uit zijn schoolleven wordt gehaald en terechtkomt in een streng, traditioneel bestaan binnen een conservatieve moslimgemeenschap in Noord-Macedonië. Muziek vormt zijn ontsnapping, zeker wanneer hij gevoelens krijgt voor Aya, een meisje dat tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt.

DJ Ahmet combineert lichte humor met serieuze thema’s als vrijheid, familieverwachtingen en opgroeien. Komische scènes – zoals een illegale rave die wordt verstoord door schapen – wisselen af met gevoelige momenten rond Ahmet en zijn zwijgende broertje. Internationale recensies zijn positief; vakblad Variety spreekt van een “wondrous coming-of-ager”.

Het Filmhuis benadrukt dat iedereen welkom is bij de voorstellingen. Bezoekers hoeven geen donateur te zijn om een film te kunnen bijwonen.

De film wordt vertoond in Filmhuis Winterswijk. Meer informatie over kaarten en programma is te vinden via de gebruikelijke kanalen van het filmhuis.

