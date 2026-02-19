Film Maria bij CINEbieb in Bibliotheek Neede

128 keer bekeken

NEEDE – De vrijwilligers van CINEbieb vertonen op donderdag 5 maart de film Maria in de Bibliotheek Neede. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De film vertelt het verhaal van operadiva Maria Callas, die zich na haar glorietijd terugtrekt in Parijs. Terwijl haar gezondheid achteruitgaat, krijgt zij het verzoek om opnieuw op te treden. De vraag is of zij haar oude niveau nog kan halen – en of het publiek nog op haar wacht.

De regie is in handen van Pablo Larraín. In de hoofdrollen spelen onder anderen Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino en Alba Rohrwacher.

Toegangskaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje. Leden van Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1,00 korting.

Reserveren en het volledige filmprogramma zijn te vinden via:

www.oostachterhoek.nl/cinebieb

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)