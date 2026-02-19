Film Maria bij CINEbieb in Bibliotheek Neede
NEEDE – De vrijwilligers van CINEbieb vertonen op donderdag 5 maart de film Maria in de Bibliotheek Neede. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
De film vertelt het verhaal van operadiva Maria Callas, die zich na haar glorietijd terugtrekt in Parijs. Terwijl haar gezondheid achteruitgaat, krijgt zij het verzoek om opnieuw op te treden. De vraag is of zij haar oude niveau nog kan halen – en of het publiek nog op haar wacht.
De regie is in handen van Pablo Larraín. In de hoofdrollen spelen onder anderen Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino en Alba Rohrwacher.
Toegangskaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje. Leden van Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1,00 korting.
Reserveren en het volledige filmprogramma zijn te vinden via:
www.oostachterhoek.nl/cinebieb
