Film ‘Maria’ bij CINEbieb in Neede

NEEDE – Vrijwilligers van CINEbieb vertonen op donderdag 5 maart de film Maria in de Bibliotheek Neede. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

De film vertelt het verhaal van operazangeres Maria Callas, die ooit tot de absolute wereldtop behoorde. In de film woont zij teruggetrokken in Parijs, omringd door haar personeel en haar poedels. Terwijl haar gezondheid achteruitgaat, krijgt ze het verzoek om opnieuw op te treden. De vraag is of zij haar oude niveau nog kan halen – en of het publiek nog op haar wacht.

Maria is geregisseerd door Pablo Larraín. De hoofdrol wordt vertolkt door Angelina Jolie, met daarnaast rollen voor Pierfrancesco Favino en Alba Rohrwacher.

De vertoning maakt deel uit van het CINEbieb-programma van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Kaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje. Leden van de bibliotheek ontvangen € 1,00 korting. Reserveren kan via:

🔗 https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb

