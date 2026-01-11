Film ‘Maria Montessori’ bij CINEbieb Eibergen

EIBERGEN – De vrijwilligers van CINEbieb Eibergen vertonen op woensdagavond 21 januari de film ‘Maria Montessori’ in de Bibliotheek Eibergen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. De filmavond begint om 19.30 uur.

De film speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw en volgt het leven en werk van Maria Montessori, grondlegger van de Montessorimethode. Zij geeft les aan kinderen met leerproblemen en ontwikkelt een vernieuwende onderwijsvorm waarin zelfstandigheid en leren op eigen tempo centraal staan. In het verhaal vlucht een Parijse courtisane naar Rome om een schandaal te voorkomen, terwijl zij worstelt met de opvoeding en scholing van haar gehandicapte dochter.

De film is geregisseerd door Léa Todorov. De hoofdrollen worden vertolkt door Jasmine Trinca, Leïla Bekhti en Raffaele Esposito.

Kaarten kosten € 6,00 per persoon, inclusief een drankje na afloop. Leden van Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen € 1,00 korting. Reserveren kan via de website:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb

Het volledige filmprogramma van CINEbieb is eveneens te vinden op deze website. In de bibliotheekvestigingen liggen daarnaast boekenleggers met een overzicht van alle voorstellingen.