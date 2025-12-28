Film ‘Maria Montessori’ te zien bij CINEbieb Eibergen
EIBERGEN – In januari vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Eibergen de film Maria Montessori. De film is te zien op woensdagavond 21 januari in de Bibliotheek Eibergen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
De film speelt zich af aan het begin van de twintigste eeuw en volgt Maria Montessori, die lesgeeft aan kinderen met leerproblemen. Zij staat aan de basis van de later wereldberoemde Montessorimethode, waarbij kinderen op hun eigen tempo leren en zelfstandigheid centraal staat. In de film kruist haar pad dat van een Parijse courtisane die naar Rome vlucht om imagoschade te voorkomen. Haar gehandicapte dochter heeft moeite om mee te komen in het traditionele onderwijs, wat leidt tot een bijzondere ontmoeting.
De regie is in handen van Léa Todorov. De hoofdrollen worden vertolkt door Jasmine Trinca, Leïla Bekhti en Raffaele Esposito.
CINEbieb is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek en biedt maandelijks een gevarieerd filmaanbod in verschillende bibliotheekvestigingen in de regio.
Toegangskaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de bibliotheek ontvangen € 1,00 korting. Reserveren en het volledige filmprogramma zijn te vinden via
👉 https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb
