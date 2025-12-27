Film ‘The Zone of Interest’ te zien bij CINEbieb Neede
NEEDE – De vrijwilligers van CINEbieb Neede vertonen in januari de veelbesproken film The Zone of Interest. De film is te zien op donderdagavond 8 januari in de Bibliotheek Neede. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten.
De film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en volgt kampcommandant Rudolf Höss, zijn vrouw Hedwig en hun kinderen. Het gezin woont pal naast concentratiekamp Auschwitz en probeert daar een ogenschijnlijk normaal en comfortabel gezinsleven te leiden. Terwijl Hedwig zich bezighoudt met haar tuin en huishouden, dreigt een overplaatsing van haar man hun zorgvuldig opgebouwde bestaan te verstoren. Verhuizen is voor haar geen optie.
Jonathan Glazer tekende voor de regie. De hoofdrollen worden vertolkt door Sandra Hüller, Christian Friedel en Freya Kreutzkam. De film staat bekend om zijn sobere stijl en indringende manier waarop het dagelijks leven naast een vernietigingskamp wordt getoond.
CINEbieb is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek en biedt maandelijks een wisselend filmprogramma in verschillende vestigingen in de regio.
Toegangskaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de bibliotheek ontvangen € 1,00 korting. Reserveren kan via
👉 https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb
