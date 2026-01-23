Film Voor de meisjes bij CINEbieb Borculo
BORCULO – De vrijwilligers van CINEbieb Borculo vertonen op vrijdag 13 februari 2026 de Nederlandse film Voor de meisjes. De film is te zien in de Bibliotheek Borculo en start om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
Voor de meisjes vertelt het verhaal van twee bevriende stellen die al jaren samen vakantie vieren in een huis in de Oostenrijkse Alpen. Tijdens een gezamenlijke vakantie raken hun puberdochters betrokken bij een ernstig ongeluk. Wat begint als een hechte vriendschap, valt snel uiteen wanneer blijkt dat slechts één van de meisjes kan worden gered – en dat alleen als het andere meisje wordt opgegeven. Het morele dilemma ontaardt in een confronterende strijd, waarin emoties, manipulaties en wanhoop de overhand krijgen. De film stelt de vraag hoe ver ouders bereid zijn te gaan als het om hun eigen kind gaat.
De film is geregisseerd door Mike van Diem en kent rollen voor Thekla Reuten, Fedja van Huêt en Noortje Herlaar.
Praktische informatie
-
Wat: Film Voor de meisjes
-
Wanneer: vrijdag 13 februari 2026
-
Tijd: 20.00 uur
-
Waar: Bibliotheek Borculo
-
Entree: €6,00 per film, inclusief drankje
-
Korting: €1,00 voor leden van Bibliotheek Oost-Achterhoek
-
Reserveren: https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb
Het volledige programma van CINEbieb is te vinden op dezelfde website; daarnaast liggen in de bibliotheken boekenleggers met een overzicht van alle voorstellingen.
