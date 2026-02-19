Filmhuis Winterswijk vertoont rechtbankdrama On vous croit
WINTERSWIJK – Stichting Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 3 maart 2026 de film On vous croit. De voorstellingen zijn om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk.
De titel betekent ‘We geloven je’ en dat is precies waar het in deze Franse film om draait. Het verhaal speelt zich grotendeels af in en rond de werkkamer van de rechter die de echtscheidingszaak van Alice behandelt. Zij vecht voor het ouderschap van haar twee kinderen, nadat haar zoon zijn vader heeft beschuldigd van misbruik.
De rechter moet bepalen wat er waar is van de beschuldigingen. De zitting is emotioneel beladen. Zoon Etienne wil zijn vader niet meer zien, terwijl de advocaat van de vader de aantijgingen in twijfel trekt. De film toont hoe moeilijk luisteren kan zijn wanneer de belangen en emoties hoog oplopen.
Met een speelduur van minder dan tachtig minuten is het een intens maar goed te volgen drama. De film werd internationaal bekroond en kreeg lovende recensies.
Voor iedereen toegankelijk
Volgens het bestuur van Stichting Filmhuis Winterswijk zijn de voorstellingen toegankelijk voor iedereen. Donateur zijn is niet verplicht. Donateurs ontvangen wel €3 korting per voorstelling.
Reserveren kan bij voorkeur via internet via Skopein. Zonder internet is telefonisch reserveren mogelijk via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.
