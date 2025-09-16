Opendag: Beelddenker ben je niet alleen in Gaanderen

Van links naar rechts: Annemieke Bremmer, Yvonne Diersen, Natasja Esmeijer(achter), Cato Scheers, Anka Tannemaat, Annerie te Lindert en Miranda Meijer (liggend) - Foto: Harry Heldoorn

GAANDEREN – Voor veel beelddenkers is het gevoel van eenzaamheid en onbegrip herkenbaar. Hun manier van denken en leren sluit vaak niet aan bij het gangbare taaldenken. Om te laten zien dat beelddenkers niet alleen staan, wordt op vrijdag 4 oktober een speciale open dag gehouden aan de Steverinkstraat 56 in Gaanderen.

Van 10.30 tot 15.00 uur zijn bezoekers welkom om kennis te maken met het werk van Miranda en haar collega’s. Zij zetten zich in om beelddenkers te helpen en te verbinden. Tijdens de open dag vertellen zij over hun ervaringen, de impact van beelddenken in het dagelijks leven en de mogelijkheden van peergroepen. Deze groepen bieden een plek waar beelddenkers herkenning vinden en contact leggen met gelijkgestemden.

Beelddenkers verwerken informatie door middel van beelden en gevoelens, in plaats van stap voor stap via taal. Dat levert unieke kwaliteiten op, maar ook uitdagingen, zeker binnen een onderwijs- en werksysteem dat voornamelijk is ingericht op taaldenken. Volgens auteur en deskundige Natasja Esmeijer is het daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze manier van informatieverwerking.

Miranda weet uit eigen ervaring hoe zwaar het kan zijn wanneer er geen erkenning is voor het anders leren en denken. “Die eenzaamheid die veel beelddenkers hun hele leven voelen, gaat weg als ze ontdekken dat ze niet gek of raar zijn én als ze ervaren dat ze niet de enigen zijn.”

De open dag is bedoeld voor iedereen die zichzelf herkent als beelddenker, maar ook voor ouders, leerkrachten en professionals die meer willen weten.

📅 Wanneer: vrijdag 4 oktober

🕙 Tijd: 10.30 – 15.00 uur

📍 Waar: Steverinkstraat 56, Gaanderen

Wist-je-dat: Ongeveer 1 op de 5 mensen is een beelddenker? Toch is ons onderwijssysteem vooral ingericht op taaldenkers.

