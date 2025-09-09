Opendag in Gaanderen: Beelddenker? Je bent niet alleen!

GAANDEREN – Voor kinderen en volwassenen die in beelden denken, kan de taalgerichte samenleving een uitdaging zijn. Dat leidt soms tot problemen op school, werk of in relaties. Om herkenning en ondersteuning te bieden, organiseert MirandaMeijer.NL op zaterdag 4 oktober een Opendag in het atelier aan de Steverinkstraat 56 in Gaanderen.

Bezoekers maken kennis met de theorie en praktijk van het beelddenken, krijgen praktische tips en ontdekken hoe peergroepen steun kunnen bieden. Schrijfster Natasja Esmeijer, bekend van de boeken Beelddenkers, als kwartjes vallen en Allergisch voor moeten, is aanwezig voor een signeersessie en om vragen te beantwoorden.

Tijdens de dag wordt uitgelegd hoe de peergroepen voor kinderen en jongeren werken. Daarbij wordt onder meer het dominantieprofiel bepaald: een methode om te achterhalen hoe iemand het beste leert. Ook volwassenen kunnen kennismaken met speciale groepen: het Mannelijke Pad en het Vrouwelijke Pad, die ruimte bieden voor gesprek en persoonlijke groei.

Naast presentaties zijn er doorlopend activiteiten zoals het gratis bepalen van je dominantieprofiel, een speelkamer voor kinderen en gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. “Het belangrijkste is dat bezoekers ontdekken dat ze niet alleen zijn,” zegt initiatiefneemster Miranda Meijer.

📅 Zaterdag 4 oktober

📍 Atelier MirandaMeijer.NL, Steverinkstraat 56, Gaanderen

🕥 10.30 – 15.00 uur

💶 Toegang: gratis, inclusief lunch, koffie, thee en limonade

🔗 Aanmelden: niet nodig

