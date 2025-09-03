75e deelnemer start leefstijlprogramma tegen diabetes in Zevenaar

ZEVENAAR In Zevenaar is deze maand de 75e deelnemer gestart met Keer Diabetes2 Om, een leefstijlprogramma dat voeding, beweging, slaap en ontspanning inzet als medicijn bij diabetes type 2.

Het programma draait bij Buitengoed de Panoven, midden in de natuur. Volgens directeur Barbara Kerstens helpt het mensen niet alleen gezonder te worden, maar ook de druk op de zorg te verlichten. “Elke deelnemer die de regie terugpakt over zijn of haar gezondheid, is er één,” zegt ze.

Deelnemer Truus merkte al snel effect: “Binnen een maand had ik geen pijn meer, verloor ik 10 kilo en kon ik mijn medicatie flink afbouwen. Ik voel me bevrijd van ballast en heb weer energie.”

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen (pre)diabetes type 2. Huisarts Nynke van der Zijl benadrukt dat leefstijlverandering een bewezen aanpak is: “Met de juiste leefstijl kun je de ziekte in veel gevallen omkeren.”

📅 Volgende start: 24 september

📍 Locatie: Buitengoed de Panoven, Zevenaar

💶 Kosten: vergoed via basisverzekering

🔗 Website: www.keerdiabetes2om.nl

