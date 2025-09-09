Campagne ‘Blijf in Beeld’ ondersteunt ouders bij smartphonegebruik kinderen

GELDERLAND – In Gelderland is deze week de campagne ‘Blijf in Beeld’ gestart. Het initiatief richt zich op ouders van kinderen tussen de 7 en 12 jaar en helpt hen het gesprek aan te gaan over smartphonegebruik.

Uit onderzoek blijkt dat 59% van de ouders zich zorgen maakt over de online veiligheid van hun kind. Toch voelt een groot deel zich onzeker: een derde vindt het lastig om zelf het goede voorbeeld te geven, en slechts 34% weet betrouwbare informatie te vinden over opvoeden met digitale media.

De campagne benadrukt dat het belangrijk is om vroeg te beginnen met praten over gezond en veilig smartphonegebruik. „Hoe ouder kinderen worden, hoe groter de invloed van leeftijdsgenoten. Door tijdig te beginnen wordt praten over online gedrag vanzelfsprekend,” aldus de organisatie.

Via de website jouwkindonline.nl krijgen ouders praktische tips en hulpmiddelen, waaronder een afsprakenkaart die samen met het kind kan worden ingevuld. Hierop is ruimte voor vragen, regels en afspraken die passen bij het gezin.

📅 Campagneperiode: vanaf september 2025

📍 Gelderland

👥 Doelgroep: ouders van kinderen 7-12 jaar

🔗 Meer info: www.jouwkindonline.nl

