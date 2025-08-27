Cultuurfonds Gelderland zoekt kandidaten voor prijzen

Vrijwilligers van Marke Gorsselse Heide beheren de heide sinds 2009. Mede dankzij de Cultuurfonds Gelderland Natuurprijs 2025 van €15.000 konden zij dit jaar de Kleine Gorsselse Heide (12 hectare) aankopen, waarmee ze de natuur robuuster maken en het gebied beter verbinden voor flora en fauna - Foto: PR

ARNHEM – Het Cultuurfonds Gelderland roept inwoners en organisaties op om kandidaten voor te dragen voor de Cultuurfonds Gelderland Prijzen 2026. Met de prijzen, elk goed voor € 15.000, worden personen of instellingen geëerd die zich op bijzondere wijze inzetten voor cultuur of natuur in Gelderland.

Er zijn twee categorieën: de Cultuurprijs en de Natuurprijs. De winnaars ontvangen het bedrag om een nieuw project te realiseren. Iedereen kan vóór 1 november 2025 een voordracht indienen via cultuurfonds.nl/gelderlandprijzen.

Eerdere winnaars waren choreograaf Adriaan Luteijn van Introdans en Stichting Marke Gorsselse Heide, die zich inzet voor biodiversiteit. De jury’s bestaan uit experts uit de cultuur- en natuursector.

De prijzen worden op 27 maart 2026 uitgereikt door Daniël Wigboldus, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland.

“Met deze prijzen zetten we mensen en organisaties in het zonnetje die Gelderland creatief en groen houden,” aldus het Cultuurfonds.

📅 Voordragen kan tot 1 november 2025

📍 Provincie Gelderland

💶 € 15.000 per prijs

🔗 cultuurfonds.nl/gelderlandprijzen

