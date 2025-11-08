Cultuurfonds Prijs 2025 van €100.000 voor Theater Oostpool uit Arnhem

22 keer bekeken

ARNHEM – Theater Oostpool heeft dit jaar de prestigieuze Cultuurfonds Prijs 2025 gewonnen. De prijs, goed voor €100.000, werd vrijdag 7 november uitgereikt door Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds.

Volgens de jury is Oostpool een “veelzijdig en grensverleggend theatergezelschap dat actueel, fris en eigentijds werk maakt voor een jong publiek.” Het gezelschap, onder leiding van artistiek directeur Daria Bukvić, bestaat uit zes jonge regisseurs die elk met hun eigen stijl en achtergrond actuele thema’s aansnijden.

Oostpool speelt al meer dan 70 jaar in theaters in Oost-Nederland en door het hele land. Ook reist het gezelschap met een omgebouwde vrachtwagen naar middelbare scholen om jongeren met theater in aanraking te brengen.

