De Droadneagels uit Zelhem vertegenwoordigt Gelderland op Regio Songfestival met maatschappelijk statement in dialectrock

ZELHEM/ARNHEM – De Achterhoekse dialectrockband De Droadneagels zal op zaterdag 1 november 2025 de provincie Gelderland vertegenwoordigen tijdens de derde editie van het Regio Songfestival in Musis & Stadstheater Arnhem. Met hun krachtige nummer Kandatannogandesdan – dialect voor Kan het nou echt niet beter dan dit? – leveren ze niet alleen een stevige rocksound, maar ook een duidelijke boodschap af.

Wat begon als een ludieke uitnodiging van Omroep Gelderland, groeide voor de vier vrienden uit tot een serieus maatschappelijk statement. Het lied is een oproep tot verandering en reflectie, waarin frustraties over de kloof tussen burger en politiek doorklinken.

“We zien wel waar het schip strandt”

Zanger Jari Janssen, tevens werkzaam bij de Provincie Gelderland, vertelt openhartig: “Toen we de mail kregen, dachten we: wie is er zo knettergek om óns te vragen? Maar ons motto is: we zien wel waar het schip strandt. En nu brengen we een lied uit dat ons aan het hart gaat.”

De bandleden – Jari Janssen (zang en bas), Sem Lenderink (slaggitaar), Jeroen Toonk (sologitaar) en Daan “Flappie” (drums) – groeiden samen op in Zelhem. Na eindeloos repeteren in hun oefenhok en optredens op kermissen en in kroegen, stonden ze vorig jaar nog onwennig op het Open Podium van de Zwarte Cross. Nu vertegenwoordigen ze de provincie op een nationaal podium.

Tegengeluid vanuit de Achterhoek

Het lied Kandatannogandesdan is volgens Janssen een muzikale spiegel: “Vroeger had je volksvertegenwoordigers, nu heb je politici die vooral bezig zijn met hoe ze vier jaar kunnen blijven zitten. Ondertussen raken mensen onderaan de ladder verstrikt. Boeren, jongeren zonder woning, mensen die nauwelijks kunnen rondkomen – ze verdienen perspectief.”

Met hun deelname willen de Droadneagels laten zien dat het Achterhoekse geluid gehoord mag worden: rauw, eerlijk en vol energie.

Finale op 1 november

Tijdens de landelijke finale op 1 november strijden dertien acts namens de regionale omroepen om de titel. De uitzending is live te volgen via de regionale zenders.

Meer informatie over het Regio Songfestival is te vinden op: www.gld.nl/songfestival.