GELDERLAND – De Gelderse Vrijheidsdagen 2023 zijn van start gegaan en de komende maanden zullen er verschillende festivals en activiteiten plaatsvinden in samenwerking met de Gelderse bibliotheken en Erfgoed Gelderland. Met de steun van de provincie zullen er tot en met september 2023 evenementen worden georganiseerd die aansluiten bij actuele vragen over democratie, burgerschap, polarisatie, meningsvorming, gender en inclusie, en de oorlog in Oekraïne. Er zal vooral aandacht worden besteed aan jongeren.

Op 11 maart vond het eerste Vrijheidsfestival plaats in Ede, georganiseerd door Cultura Ede en Plattelands Cultuur Ede. Hier werd met jongeren gesproken over de ervaring van vrijheid op het platteland en de kloof tussen platteland en stad. Er werd een Vrijheidsmanifest opgesteld en de dag werd afgesloten met een Vrijheidsdiner en muziek. De komende tijd zullen er nog meer Vrijheidsfestivals plaatsvinden in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zevenaar. Ook hier zullen jongeren meewerken aan de programmering en zullen thema’s en vragen die leven bij de lokale jongeren centraal staan.

Tijdens de Gelderse Vrijheidsdagen worden er inspirerende en persoonlijke verhalen over vrijheid gedeeld, zowel voor jongeren als voor ouderen. Sprekers zoals Tineke Ceelen, Anniek Pfeiffer, Ferry Zandvliet, Lale Gül, Ivan Cudogan en rapper Fresku zullen bezoekers van de bibliotheek inspireren om na te denken over de waarde van vrijheid. Daarnaast vinden er diverse Vrijheidsdagactiviteiten plaats in de Gelderse bibliotheken, zoals de Living Library, interactieve shows van De Kiesmannen of Stichting Nieuwe Helden en het pop-up museum ‘How to survive a Democracy’ en workshops van Stichting Autres Directions.

Jongeren in heel Gelderland kunnen gratis deelnemen aan de Vrijheidsdagen. Het volledige programma van de Gelderse Vrijheidsdagen is te vinden op www.vrijheidgelderland.nl. Bekijk snel wat er bij jou in de bibliotheek gepland staat en meld je aan! Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend, dus laten we het samen vieren en beleven in Gelderland.

