Doe mee met de Bed & Breakfast voor Bijenchallenge in Gelderland!

GELDERLAND – Heb je altijd al gedroomd van een tuin waar bijen rondzoemen en volop kunnen genieten? De Bijenstichting nodigt alle tuinliefhebbers van de provincie Gelderland uit om deze droom te realiseren en mee te doen aan de meest bij-zondere uitdaging van het jaar: de Bed & Breakfast voor Bijenchallenge!

Maak een Bijenparadijs in je eigen tuin

De uitdaging is simpel: tover je tuin om tot een kleurrijk, voedzaam en veilig toevluchtsoord voor bijen en maak kans op de titel ‘Beste B&B voor Bijen’ in Gelderland. Dit is niet alleen een kans om je groene vingers te laten zien, maar vooral om de bijen te helpen waarmee ook jij een goede bijdrage levert aan het behoud van bijenpopulaties in Nederland.

Doe mee voor provinciale én landelijke eer

De provinciale winnaar krijgt de kans om door te gaan naar de landelijke ronde. Heel Nederland kan dan op jou stemmen via sociale media en de website van de Bijenstichting. Wordt jouw tuin de nationale winnaar van de B&B Bijenchallenge van 2024?

Belangrijke data en activiteiten B&B Bijenchallenge 2024:

maart t/m mei: start met het bijvriendelijk maken van je tuin en vergeet niet om foto’s te maken!

september/oktober: plant en zaai bloembollen en inheemse zaden. Leg ook dit vast met foto’s.

eind oktober: deadline voor het indienen van je resultaten via een online vragenlijst en het inzenden van je foto’s.

half november: bekendmaking van de provinciale winnaars.

daarna: start van de landelijke publieksverkiezing B&B Bijenchallenge 2024.

begin december 2024: bekendmaking van de nationale winnaar.

Doe mee en win!

Door mee te doen aan de B&B Bijenchallenge 2024, lever je een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en kun je mooie prijzen winnen. Laat deze kans niet voorbijgaan, doe mee en schrijf je in via de website van de Bijenstichting!

Meer informatie is te lezen op de website van de Bijenstichting: https://bijenstichting.nl/challenge/

