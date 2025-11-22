Gelderse huishoudens lopen vanaf 2027 gemiddeld € 251 mis door einde salderingsregeling

21 keer bekeken

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Daardoor kunnen huishoudens opgewekte stroom niet langer wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Voor 396.000 Gelderse huishoudens met zonnepanelen betekent dit een forse financiële tegenvaller: gemiddeld € 251 minder opbrengst per jaar, blijkt uit onderzoek van Independer.

Volgens energie-expert Pim Holstvoogd gaan vooral huishoudens die veel terugleveren dit merken. „Tussen april en september produceren zonnepanelen vaak meer stroom dan direct wordt gebruikt. Tot nu toe leverde dat financieel voordeel op, maar dat valt straks grotendeels weg,” zegt hij.

Zonnepanelen in Gelderland produceren gemiddeld 3.316 kWh per jaar, waarvan maar 1.348 kWh direct wordt verbruikt. De rest werd gesaldeerd — en dat voordeel verdwijnt. In Gelderland ligt het nadeel bovendien hoger dan het landelijke gemiddelde (€ 227).

Vooral Rozendaal springt eruit, met een daling van € 332 per jaar. Ook in Buren, Maasdriel en Bronckhorst vallen de opbrengsten stevig terug. Dit zijn vaak gemeenten met grotere woningen en daken die zeer geschikt zijn voor zonne-energie.

Hoewel de financiële klap groot kan zijn, blijven zonnepanelen volgens Independer wél rendabel. De aanschafprijs is gedaald en het directe stroomverbruik stijgt door onder meer warmtepompen en elektrische auto’s. „Hoe meer je zelf gebruikt, hoe sneller je de investering terugverdient,” aldus Holstvoogd. Thuisbatterijen kunnen dat proces verder versnellen.

