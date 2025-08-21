GGD vaccineert dit najaar 14-jarigen tegen meningokokkenziekte

GELDERLAND – Jongeren die dit jaar 14 worden, hebben een uitnodiging ontvangen voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte. De GGD Noord- en Oost-Gelderland is hiervoor tussen 9 september en 27 oktober één dag aanwezig in elke gemeente in de regio, waaronder ook in de Achterhoek.

Afspraak maken

Ouders en jongeren kunnen eenvoudig zelf een afspraak inplannen via www.ggdnog.nl/jeugdvaccinaties. Op de website staat per gemeente aangegeven op welke data nog plaatsen beschikbaar zijn.

Ernstige ziekte

Meningokokkenziekte is een ernstige infectie die kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De bacterie verspreidt zich via kleine druppeltjes, bijvoorbeeld door hoesten, niezen of zoenen. Vaccinatie beschermt jongeren niet alleen zelf, maar verkleint ook de kans op verdere verspreiding. Mede dankzij vaccinatie komt meningokokkenziekte in Nederland tegenwoordig veel minder vaak voor.

Betrouwbare informatie

Voor vragen of twijfels over vaccineren kunnen inwoners terecht bij betrouwbare bronnen:

GGD Noord- en Oost-Gelderland: 088 – 443 3000 (optie 3, bereikbaar op werkdagen van 08.00–12.00 uur)

Twijfeltelefoon: 088 – 7 555 777 (ook beschikbaar in Engels, Turks en Arabisch)

JouwGGD.nl: jongeren kunnen anoniem chatten met een professional via de website

