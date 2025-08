Grote belangstelling voor tentoonstelling Marc Chagall in Lalique Museum Doesburg

DOESBURG – In het Lalique Museum in Doesburg is sinds juli de tentoonstelling Marc Chagall – De Kleurenpoëet te zien. De expositie, die zich richt op het kleurrijke werk van de Frans-Russische kunstenaar, trekt sinds de opening veel bezoekers. De kunstwerken zijn verspreid over drie monumentale gebouwen in het historische centrum van Doesburg.

De tentoonstelling is aangevuld met een nieuwe catalogus, samengesteld door conservator Benjamin Janssens en assistent-conservator Pam Visser. Deze is verkrijgbaar in de museumwinkel. Bezoekers kunnen daarnaast ook genieten van de vaste collectie sieraden en glaskunst van René Lalique.

Culturele zondag met beeldenwandeling

Op zondag 3 augustus vindt in Doesburg de maandelijkse Culturele Zondag plaats. Kunstenares Ina Timmer verzorgt dan een beeldenwandeling langs kunstwerken in de binnenstad. De wandeling begint om 15.30 uur bij het Vredesmonument van Jan Wolkers, bij de Martinikerk. Deelname is gratis en duurt ongeveer een uur. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.

Activiteiten voor jong en oud

Voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar is er een gratis speurtocht beschikbaar, die spelenderwijs laat kennismaken met kunst. Deze is af te halen bij de entree aan de Gasthuisstraat 1.

Ook de museumtuin is deze zomer een trekpleister: bezoekers kunnen daar terecht voor een lunch in een rustige groene omgeving.

Praktische informatie

Het Lalique Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op: www.laliquemuseum.nl.

