Informatiemiddag over Huisartsenposities in Oost-Gelderland

GELDERLAND – De coöperatie HOOG, die meer dan 140 huisartsenpraktijken in Oost-Gelderland vertegenwoordigt, organiseert op vrijdag 22 september een informatiemiddag op Vliegveld Teuge bij Apeldoorn. Dit initiatief is bedoeld om potentiële huisartsen kennis te laten maken met de mogelijkheden en voordelen van werken en wonen in de regio.

Het tekort aan huisartsen in de Achterhoek en op de Veluwe is een groeiende zorg. Deze informatiemiddag is opgezet om onbekendheid met de regio aan te pakken, en de voordelen van het wonen en werken in Oost-Gelderland te benadrukken.

Het programma van de dag is zowel informatief als interactief. Danka Stuijver, huisarts en columniste voor de Volkskrant, zal als hoofdspreker optreden. Daarnaast zullen diverse Gelderse huisartsen korte presentaties verzorgen, waarbij zij ingaan op hun ervaringen met werken in de regio. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere de balans tussen werk en privé, de lokale cultuur en de voordelen van wonen in een groene omgeving.

Een uniek onderdeel van de dag is de rondvlucht boven Gelderland. Bezoekende huisartsen krijgen de gelegenheid om het verzorgingsgebied van HOOG vanuit de lucht te bekijken. Elke vlucht zal worden begeleid door een lokale huisarts als gids.

Programma